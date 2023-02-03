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  • Губерниев: «Людям, которые призывают нас создать свою Олимпиаду, нужно лечение. Но, боюсь, оно не поможет»

Губерниев: «Людям, которые призывают нас создать свою Олимпиаду, нужно лечение. Но, боюсь, оно не поможет»

3 февраля 2023, 15:24
7

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев убежден, что России не следует проводить собственные Олимпийские игры.

«Когда люди говорят, что нам не нужно стремиться участвовать в Олимпийских играх и создавать свою Олимпиаду. Мне хочется таких людей отправить к специалистам.

Но, боюсь, лечение здесь уже не поможет», – считает комментатор.

  • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
  • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
  • Ближайшая Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Оффтоп Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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ААМ
1675428565
Согласен с ним на 100%
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jek718875
1675428707
Я за эту Олимпиаду, я надеюсь в ней участвовать в биатлоне,а Губошлёпов будет комментировать,девиз Олимпиады:главное не победа, а участие
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MaxRnD
1675429127
Сам-то от санитаров как смог сбежать ?
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R_a_i_n
1675429473
Через какое то колличество лет так и будет. В спортивном мире будет раскол. Будут создаваться альтернативные соревнования. Скорее всего это будет в Азии. Россия постепенно будет туда перебираться. Федерация шахмат например это первая ласточка.
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