Губерниев: «Людям, которые призывают нас создать свою Олимпиаду, нужно лечение. Но, боюсь, оно не поможет»

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев убежден, что России не следует проводить собственные Олимпийские игры.

«Когда люди говорят, что нам не нужно стремиться участвовать в Олимпийских играх и создавать свою Олимпиаду. Мне хочется таких людей отправить к специалистам.

Но, боюсь, лечение здесь уже не поможет», – считает комментатор.

Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.

Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

Ближайшая Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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