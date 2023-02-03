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    Губерниев: «Людям, которые призывают нас создать свою Олимпиаду, нужно лечение. Но, боюсь, оно не поможет»

    Спортивный журналист Дмитрий Губерниев убежден, что России не следует проводить собственные Олимпийские игры.

    «Когда люди говорят, что нам не нужно стремиться участвовать в Олимпийских играх и создавать свою Олимпиаду. Мне хочется таких людей отправить к специалистам.

    Но, боюсь, лечение здесь уже не поможет», – считает комментатор.

    • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
    • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
    • Ближайшая Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12982

      Алексей З 8 минут назад

      Это предлагают только патриотические отморозки.
      Ребята бросайте все войнушки и добро пожаловать на соревнования .

      0
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      Рейтинг: +11666

      R_a_i_n 42 минуты назад

      Через какое то колличество лет так и будет. В спортивном мире будет раскол. Будут создаваться альтернативные соревнования. Скорее всего это будет в Азии. Россия постепенно будет туда перебираться. Федерация шахмат например это первая ласточка.

      0
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      Рейтинг: +53576

      MaxRnD 47 минут назад

      Сам-то от санитаров как смог сбежать ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      jek718875 54 минуты назад

      Я за эту Олимпиаду, я надеюсь в ней участвовать в биатлоне,а Губошлёпов будет комментировать,девиз Олимпиады:главное не победа, а участие

      0
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      Рейтинг: +5150

      ААМ 57 минут назад

      Согласен с ним на 100%

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