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  • Месси отложил встречу с руководством «ПСЖ». Он сомневается в необходимости продления контракта

Месси отложил встречу с руководством «ПСЖ». Он сомневается в необходимости продления контракта

3 февраля 2023, 14:38

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не спешит продлевать контракт с клубом.

У 35-летнего футболиста возникли сомнения насчет своего будущего, в связи с чем он отложил встречу с руководством парижан.

Аргентинец не уверен, что хочет остаться в «ПСЖ» на более длительный срок.

При этом он не ведет переговоры с другими клубами.

  • В этом сезоне Месси забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.

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Источник: Culture PSG
Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
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