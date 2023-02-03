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    Месси отложил встречу с руководством «ПСЖ». Он сомневается в необходимости продления контракта

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не спешит продлевать контракт с клубом.

    У 35-летнего футболиста возникли сомнения насчет своего будущего, в связи с чем он отложил встречу с руководством парижан.

    Аргентинец не уверен, что хочет остаться в «ПСЖ» на более длительный срок.

    При этом он не ведет переговоры с другими клубами.

    • В этом сезоне Месси забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 23 матчах.
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.

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    Источник: Culture PSG

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    Сегодня, 14:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12982

      Алексей З 1 минуту назад

      Лео выиграл ВСЁ, денег заработал достаточно, будет выбирать где комфортнее будет ему и семье , футбол потихоньку уходит на второе место.
      ИМХО

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