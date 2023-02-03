«Журналисты меня «мочили». Месси объяснил, почему на ЧМ-2022 его поддерживал весь мир

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поддержке, которую он получил от болельщиков на чемпионате мира в Катаре.

«Не знаю, почему на ЧМ-2022 меня поддерживал весь мир. Возможно, дело в том, что люди видели, как я бился ради достижения этой цели.

Многие могли посчитать несправедливым то, что мне пришлось пережить в сборной Аргентины. Не в плане результатов, а в плане высказываний людей, в плане того, что журналисты меня «мочили», – сказал Месси.

Месси впервые в карьере выиграл ЧМ.

Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.

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