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    «Журналисты меня «мочили». Месси объяснил, почему на ЧМ-2022 его поддерживал весь мир

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поддержке, которую он получил от болельщиков на чемпионате мира в Катаре.

    «Не знаю, почему на ЧМ-2022 меня поддерживал весь мир. Возможно, дело в том, что люди видели, как я бился ради достижения этой цели.

    Многие могли посчитать несправедливым то, что мне пришлось пережить в сборной Аргентины. Не в плане результатов, а в плане высказываний людей, в плане того, что журналисты меня «мочили», – сказал Месси.

    • Месси впервые в карьере выиграл ЧМ.
    • Его признали лучшим игроком турнира в Катаре.

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    Источник: Ole

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