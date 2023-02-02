Соболев: «Мне без разницы на «Зенит»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал комментировать решение «Зенита» обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Петербуржцы решили обжаловать дисквалификацию 3 футболистов на 6 матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

Из-за дисквалификации клуб лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

– Главная новость до матча: «Зенит» пошел в CAS и пытается уменьшить дисквалификацию. Как к этому можно относиться со стороны «Спартака».

– Никак. От вас только эту новость узнал. Я в принципе новости не читаю. Это их право, их команда. Они могут делать все что хотят.

– Тебя не удивляет, что «Спартак» принял, что была драка, были не правы, а «Зенит» продолжает пытаться оправдаться?

– Я же говорю, не знаю, пытаются, не пытаются. Мне без разницы на «Зенит». Я в «Спартаке». Меня интересует «Спартак».

Что там делает «Зенит», как они тренируются, мне в принципе без разницы.

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