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    Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Спартака» в Зимнем кубке РПЛ

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарии после матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Спартака».

    • Основное время встречи завершилось нулевой ничьей.
    • В серии пенальти москвичи выиграли со счетом 2:1.

    «До 70‑й минуты много что понравилось, можно сказать, что все. Не все получалось, но все понравилось.

    Выход из обороны, прессинг, позиционная атака. Понимая нагрузку, в каком состоянии находятся футболисты, мне понравилось.

    После 70‑й вышли молодые ребята. Начались потери необоснованные, когда отбираешь мяч, теряешь, потом его снова надо отбирать. Тяжело.

    Но это нормально, принимая во внимание, что некоторым по 17 лет. Все понравилось», – сказал Карпин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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