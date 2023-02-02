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    Абаскаль оценил победу «Спартака» над «Ростовом» в Зимнем кубке РПЛ

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарии после матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ против «Ростова».

    • Основное время встречи завершилось нулевой ничьей.
    • В серии пенальти москвичи выиграли со счетом 2:1.

    «Я рад за ребят, как они подошли к игре, доволен настроем. В целом ощущения положительные, но с оговоркой на то, на каком этапе подготовки к сезону мы находимся.

    Мы сделали 30% работы, еще многое предстоит исправить. Но с этой стороны я доволен, показали то, что мы хотели увидеть, что игроки делали на тренировках», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Матч ТВ»

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