«Он надеется вернуться в «Спартак». Кавазашвили – о Карпине

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча «Ростов» – «Спартак» в Зимнем кубке РПЛ.

«Валерий Карпин против «Спартака»? У него всю жизнь были принципиальные матчи со «Спартаком», когда он ушeл в другие клубы. У Карпина есть надежда на возвращение в «Спартак», – считает Кавазашвили.

Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в ОАЭ завтра, 2 февраля.

Карпин, тренируя «Спартак», брал с командой серебро РПЛ.

Тренер помимо «Ростова» сейчас возглавляет сборную России.

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