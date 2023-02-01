Энцо трогательно попрощался с «Бенфикой». Его купил «Челси» за 121 миллион

Новичок «Челси» Энцо Фернандес попрощался со своим бывшим клубом – «Бенфикой».

«Большое спасибо, «Бенфика». Благодарен богу, что он дал мне возможность играть за один из крупнейших клубов мира, где я наслаждался каждым моментом и выкладывался в полную силу. То, что мы прошли вместе, – это было нечто замечательное.

Спасибо всему персоналу, который делает «Бенфику» лучше. Я чувствовал себя как дома. Я благодарен руководству, главному тренеру Роджеру Шмидту. Я был очень счастлив. Буду хранить «Бенфику» в сердце», – написал Фернандес в социальной сети.

Рыночная цена Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он победитель ЧМ-2022 и лучший молодой игрок турнира.

«Челси» заплатит «Бенфике» 121 миллион несколькими траншами.

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