Жоржиньо прокомментировал переход в «Арсенал» из «Челси»

Полузащитник Жоржиньо оценил свой переход из «Челси» в «Арсенал».

«Я знаю, что Артета несколько раз пытался заполучить меня раньше, и этого не произошло по разным причинам, а не из-за моего нежелания. Конечно, он оказал большое влияние на этот переход.

Я крайне взволнован этим вызовом и просто не могу дождаться момента, когда выйду на поле. Всe произошло очень быстро. Я был немного удивлeн, но воспользовался возможностью принять этот удивительный вызов. Это потрясающий клуб, и я счастлив быть здесь», — цитирует Жоржиньо пресс-служба «Арсенала».

«Арсенал» заплатил за Жоржиньо 12 миллионов фунтов.

В этом сезоне Жоржиньо забил 3 гола в 25 матчах.

Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

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