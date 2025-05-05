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Назван следующий клуб чемпиона Европы Жоржиньо

Вчера, 22:55

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник «Арсенала» Жоржиньо.

Летом он станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

33-летний футболист решил вернуться в Бразилию, где он родился и жил до 15 лет, и заключить контракт с «Фламенго» до 2028 года.

  • Жоржиньо наиболее известен по выступлениям за «Наполи», «Челси» и «Арсенал».
  • Он выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» и Евро-2020 со сборной Италии.
  • Рыночная стоимость хавбека – 8 миллионов евро.
  • В этом сезоне в его активе 1 гол в 26 матчах.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Арсенал Фламенго Жоржиньо
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