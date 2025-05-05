Назван следующий клуб чемпиона Европы Жоржиньо

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник «Арсенала» Жоржиньо.

Летом он станет свободным агентом и сможет уйти в другую команду бесплатно.

33-летний футболист решил вернуться в Бразилию, где он родился и жил до 15 лет, и заключить контракт с «Фламенго» до 2028 года.