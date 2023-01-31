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    Энцо Фернандес просит «Бенфику» отпустить его в «Челси» за 120 миллионов

    Сегодня решится, перейдет ли полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес в «Челси».

    Клубы до сих пор не согласовали все условия сделки. Лондонцы готовы заплатить за игрока 120 миллионов евро, но не сразу, а частями.

    Аргентинец просит отпустить его в АПЛ. Он не тренировался в понедельник, поэтому пропустит ближайший матч «Бенфики».

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
    • Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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    Источник: твиттер журналиста Дункана Кастлса

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