Энцо Фернандес просит «Бенфику» отпустить его в «Челси» за 120 миллионов

Сегодня решится, перейдет ли полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес в «Челси».

Клубы до сих пор не согласовали все условия сделки. Лондонцы готовы заплатить за игрока 120 миллионов евро, но не сразу, а частями.

Аргентинец просит отпустить его в АПЛ. Он не тренировался в понедельник, поэтому пропустит ближайший матч «Бенфики».

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 29 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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