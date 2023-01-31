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    Ротенберг поздравил Миллера с 61-летием: «Поддерживаемый вами «Зенит» добивается высочайших достижений»

    Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил главу «Газпрома» Алексея Миллера с днем рождения. Ему исполнился 61 год.

    «Уважаемый Алексей Борисович! От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

    Сложно переоценить Ваш вклад в экономическое благополучие нашей страны. Более 20 лет вы руководите ПАО «Газпром». За это время корпорация прошла феноменальный путь – она стала лидером экономики России и мировым лидером в своей отрасли, обрела большой международный авторитет, превратилась в настоящий бренд, тесно связанный с такими понятиями, как «тепло и свет», «качество», «профессионализм». Все успехи «Газпрома» в последние десятилетия – это Ваши успехи.

    Мы благодарны Вам за то, что вы находите время для поддержки отечественного спорта во всех его проявлениях – от массовой физической культуры до профессионального спорта высших достижений. Каждый год по всей России появляются все новые и новые физкультурно-оздоровительные комплексы «Газпрома», а поддерживаемые Вами «Зенит» и СКА добиваются высочайших достижений, завоевывают самые главные трофеи в своих чемпионатах.

    Вот и в этом сезоне футбольный и хоккейный клубы из Петербурга уверенно лидируют в турнирной таблице и продолжают сражаться за чемпионство. Каждую нашу победу мы посвящаем Вам!

    Искренне желаю Вам крепкого спортивного здоровья, успехов во всех ваших проектах и начинаниях, счастья и радости каждый день! Пусть все задуманное Вами воплощается в жизнь в кратчайшие сроки!

    С уважением и наилучшими пожеланиями, Роман Ротенберг», – написал тренер в телеграме.

    • «Газпром» стал спонсором «Зенита» в конце сезона-2005.

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    Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5729

      AtticusFinch 39 минут назад

      даже сказать нечего

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      Рейтинг: +659

      Mityai90 1 час назад

      Кабинетные чемпионства снова в моде)

      0
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