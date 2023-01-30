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    Польша намерена создать коалицию против участия России и Белоруссии на Олимпиаде-2024

    Польша недовольна желанием МОК допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 даже под нейтральным флагом.

    Как сказал министр спорта Польши Камил Бортничук, его страна намерена создать коалицию по недопущению России и Белоруссии на ближайшие Игры. Сторонник Польши в этом вопросе – Великобритания, о чем сказал политик.

    По словам Бортничука, его страна наряду с союзниками может поставить ультиматум, если россиян и белорусов допустят.

    • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
    • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
    • Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

    Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1846

      jek718875 15 минут назад

      Волки позорные

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