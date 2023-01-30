Польша намерена создать коалицию против участия России и Белоруссии на Олимпиаде-2024

Польша недовольна желанием МОК допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 даже под нейтральным флагом.

Как сказал министр спорта Польши Камил Бортничук, его страна намерена создать коалицию по недопущению России и Белоруссии на ближайшие Игры. Сторонник Польши в этом вопросе – Великобритания, о чем сказал политик.

По словам Бортничука, его страна наряду с союзниками может поставить ультиматум, если россиян и белорусов допустят.

Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.

Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно