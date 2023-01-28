Агуэро: «Не злите Месси. После поражения от Саудовской Аравии он разозлился и выиграл ЧМ»

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о Лионеле Месси.

«Не злите Лео. Многие защитники стараются не злить его, потому что он отвечает игрой с мячом.

Мы прочувствовали это на тренировках, где он может забить десять голов за две минуты, когда его немного подкалывают.

На ЧМ-2022, не только с Нидерландами, но и после Саудовской Аравии Лео разозлился.

Он злился и продолжал двигаться дальше, и это позволило нам выиграть чемпионат мира», – заявил Агуэро.

Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

В финале была обыграна Франция в серии пенальти.

Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022.

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