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  • Агуэро: «Не злите Месси. После поражения от Саудовской Аравии он разозлился и выиграл ЧМ»

Агуэро: «Не злите Месси. После поражения от Саудовской Аравии он разозлился и выиграл ЧМ»

28 января 2023, 15:32
3

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о Лионеле Месси.

«Не злите Лео. Многие защитники стараются не злить его, потому что он отвечает игрой с мячом.

Мы прочувствовали это на тренировках, где он может забить десять голов за две минуты, когда его немного подкалывают.

На ЧМ-2022, не только с Нидерландами, но и после Саудовской Аравии Лео разозлился.

Он злился и продолжал двигаться дальше, и это позволило нам выиграть чемпионат мира», – заявил Агуэро.

  • Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
  • В финале была обыграна Франция в серии пенальти.
  • Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022.

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Источник: Infobae
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Агуэро Серхио
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1674909707
Заткнись уже, достал что то за последнюю неделю, подстилка Месси прям.
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Вомбат
1674912045
Злость Месси не сыграла ровным счетом никакой роли в этой победе. Просто состав подобрался из подходящих друг другу игроков. Ни хрена бы Месси не выиграл, если бы не Мартинес, де Поль и другие.
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Fialet
1674922478
"Десять голов за две минуты" - ну и клоун этот Агуэра, точно мессичный жополиз. А уж о заказном проигрыше Саудовской Аравии вообще молчал бы.
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