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    Агуэро: «Не злите Месси. После поражения от Саудовской Аравии он разозлился и выиграл ЧМ»

    Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о Лионеле Месси.

    «Не злите Лео. Многие защитники стараются не злить его, потому что он отвечает игрой с мячом.

    Мы прочувствовали это на тренировках, где он может забить десять голов за две минуты, когда его немного подкалывают.

    На ЧМ-2022, не только с Нидерландами, но и после Саудовской Аравии Лео разозлился.

    Он злился и продолжал двигаться дальше, и это позволило нам выиграть чемпионат мира», – заявил Агуэро.

    • Аргентина стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • В финале была обыграна Франция в серии пенальти.
    • Месси признали лучшим игроком ЧМ-2022.

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    Источник: Infobae

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2150

      LOKOfanatik19 23 минуты назад

      Заткнись уже, достал что то за последнюю неделю, подстилка Месси прям.

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