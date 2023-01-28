Морган: «Роналду всю карьеру бросал себе вызовы. Это его преимущество над Месси»

Продаться с потрохами в тьму тараканью - это вызов ?
Футбол на Ближнем Востоке - золотая клетка.
Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
«Благодаря нашему интервью Роналду заключил крупнейшую сделку в истории футбола. В 37 лет он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах, в новых странах. На мой взгляд, это его преимущество над Месси.
Футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, в чем мы убедились на чемпионате мира в Катаре», – заявил Морган.
- Португалец оказался в «Аль-Насре» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
- С саудовским клубом он заключил контракт до 2025 года.
- Зарплата Роналду с учетом всех бонусов может достигать 200 миллионов долларов за сезон.
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