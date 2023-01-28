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    Морган: «Роналду всю карьеру бросал себе вызовы. Это его преимущество над Месси»

    Британский журналист Пирс Морган высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

    «Благодаря нашему интервью Роналду заключил крупнейшую сделку в истории футбола. В 37 лет он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

    Криштиану всю карьеру бросал себе вызовы в новых лигах, в новых странах. На мой взгляд, это его преимущество над Месси.

    Футбол на Ближнем Востоке набирает обороты, в чем мы убедились на чемпионате мира в Катаре», – заявил Морган.

    • Португалец оказался в «Аль-Насре» после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
    • С саудовским клубом он заключил контракт до 2025 года.
    • Зарплата Роналду с учетом всех бонусов может достигать 200 миллионов долларов за сезон.

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    Источник: Tatler

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12841

      Алексей З 13 минут назад

      Продаться с потрохами в тьму тараканью - это вызов ?
      Футбол на Ближнем Востоке - золотая клетка.

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