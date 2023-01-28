Тедеско может возглавить сборную Бельгии

Королевская бельгийская футбольная ассоциация рассматривает кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной.
Немецкий специалист соответствует всем требованиям – современный, увлекается тактикой, знает несколько языков.
- После вылета с ЧМ-2022 сборную Бельгии покинул Роберто Мартинес.
- Тедеско 7 сентября 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
- Сообщалось об интересе к экс-тренеру «Спартака» со стороны «Фиорентины», «Ниццы» и «Аталанты».
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Источник: HLN