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Тедеско может возглавить сборную Бельгии

28 января 2023, 11:11

Королевская бельгийская футбольная ассоциация рассматривает кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной.

Немецкий специалист соответствует всем требованиям – современный, увлекается тактикой, знает несколько языков.

  • После вылета с ЧМ-2022 сборную Бельгии покинул Роберто Мартинес.
  • Тедеско 7 сентября 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
  • Сообщалось об интересе к экс-тренеру «Спартака» со стороны «Фиорентины», «Ниццы» и «Аталанты».

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Источник: HLN
Бельгия. Про-Лига Чемпионат мира Бельгия Тедеско Доменико
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