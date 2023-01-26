Блогер Ковальчук получил тренерскую должность в «Арисе»

Футбольный блогер Никита Ковальчук (Картавый Ник) будет работать в «Арисе».

Он получил должность ассистента главного тренера в командах U16 и U17.

«С радостью хочу сообщить вам, что ближайшие несколько лет я проведу в структуре одного из старейших клубов Кипра – «Арис» (Лимассол).

Меня вдохновляет этот новый вызов и его задачи! Начнем с U16 и U17, но я буду рад помогать клубу и организации там, где будет нужно.

Это важный этап моей карьеры – сильный и конкурентный чемпионат, хороший уровень играющих здесь молодых игроков, и тренерский штаб, у которого будет очень интересно учиться!

Это будет очень увлекательно! Вперед, «Арис»!» – написал Ковальчук в своем телеграм-канале.

За «Арис» на правах аренды выступает Александр Кокорин.

Ковальчук до переезда на Кипр работал в латвийской «Метте».

Ранее он также был помощником главного тренера в молодежке «Сочи».

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