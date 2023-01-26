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    Блогер Ковальчук получил тренерскую должность в «Арисе»

    Футбольный блогер Никита Ковальчук (Картавый Ник) будет работать в «Арисе».

    Он получил должность ассистента главного тренера в командах U16 и U17.

    «С радостью хочу сообщить вам, что ближайшие несколько лет я проведу в структуре одного из старейших клубов Кипра – «Арис» (Лимассол).

    Меня вдохновляет этот новый вызов и его задачи! Начнем с U16 и U17, но я буду рад помогать клубу и организации там, где будет нужно.

    Это важный этап моей карьеры – сильный и конкурентный чемпионат, хороший уровень играющих здесь молодых игроков, и тренерский штаб, у которого будет очень интересно учиться!

    Это будет очень увлекательно! Вперед, «Арис»!» – написал Ковальчук в своем телеграм-канале.

    • За «Арис» на правах аренды выступает Александр Кокорин.
    • Ковальчук до переезда на Кипр работал в латвийской «Метте».
    • Ранее он также был помощником главного тренера в молодежке «Сочи».

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    Источник: телеграм-канал Никиты Ковальчука

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1726

      Alex Y 20 минут назад

      Кокориным командовать будет)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +656

      Октавиус > Alex Y 9 минут назад

      Кокорину 16 или 17 лет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1726

      Alex Y > Октавиус 51 секунду назад

      Потом на взрослый уровень перейдет и будет командовать))

      0
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