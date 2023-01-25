Уткин объяснил, почему теннис сейчас главный вид спорта для России

Видеоблогер Василий Уткин считает теннис главным видом спорта для России.
«Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих. А тут они еще и тащат…» – написал Уткин.
- В эти минуты россиянин Андрей Рублев проводит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против Новака Джоковича.
- В полуфинал турнира уже вышел россиянин Карен Хачанов.
- Российские теннисисты играют на международном уровне без флага России.
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Источник: телеграм-канал Василия Уткина