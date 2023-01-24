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    Канчельскис: «Поверьте, скоро УЕФА вернет молодeжную сборную России после бана»

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис уверен, что УЕФА в ближайшее время допустит юношескую и молодежную сборные России до международных турниров.

    «Поверьте мне, в скором будущем юниорскую и молодeжную сборные России вернут после бана и допустят до участия в турнирах.

    Не знаю, как с основной сборной, но юниорские и молодeжные — допустят. Ничего нового больше не скажу. Нужно ждать и терпеть», — сказал Канчельскис.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20658

      derrik2000 2 минуты назад

      Который раз читаю его "перлы", и невольно мысль проскальзывает: "Да вот же он - ИНОАГЕНТ ПОГАНЫЙ!!!"

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