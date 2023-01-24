Канчельскис: «Поверьте, скоро УЕФА вернет молодeжную сборную России после бана»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис уверен, что УЕФА в ближайшее время допустит юношескую и молодежную сборные России до международных турниров.

«Поверьте мне, в скором будущем юниорскую и молодeжную сборные России вернут после бана и допустят до участия в турнирах.

Не знаю, как с основной сборной, но юниорские и молодeжные — допустят. Ничего нового больше не скажу. Нужно ждать и терпеть», — сказал Канчельскис.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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