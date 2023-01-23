Карпин высказался о возможном усилении состава «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, нуждается ли команда в подписании новых футболистов.

– Есть ли сейчас в «Ростове» позиция, которую надо усилить?

– Говорить, что мы ищем футболистов туда или сюда, никогда не буду. То, что есть позиции, которые хотелось бы усилить – да, они есть. Любой тренер всегда хочет какое-то усиление.

Но есть какие-то «горящие» позиции, а есть те, куда просто можно найти футболиста лучше. Если это не Месси, наверное.

Тот же «ПСЖ» постоянно усиливается, каждые полгода. И «Манчестер Сити», и «Барселона», и «Ливерпуль», и «Реал» кем-то усиливаются, хотя, казалось бы, чего тут усилять.

Поэтому смешно спрашивать тренера «Ростова» или любой российской команды о том, хотелось бы вам усиления или нет. Всегда надо.

– Только эти команды могут себе позволить...

– Да, это совсем другой вопрос. Одно дело – надо, другое дело – хотелось бы. Если получится, все будут счастливы, если нет – будем работать с тем, что есть.

До этого момента с теми футболистами, которые есть, мы нормально работаем и где-то даже выигрываем. Поэтому будем работать с этими футболистами, улучшать их.

– Есть ли проблема, чтобы договариваться с легионерами сейчас?

– В переговорах не участвую, поэтому не знаю, насколько тяжело их вести. 100% сейчас сложнее привезти кого-то в Россию, тем более в Ростов.

С теми, с кем были разговоры, спрашивают: а где это находится? Сразу выходим на то, что аэропорт закрыт, и все остальные вещи. Мягко говоря, это не помогает.

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Ближайший официальный матч – против «Урала» в Кубке России (22 февраля).

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