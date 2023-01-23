Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Челси» готовит новое предложение по Энцо Фернандесу. Трансфер возможен до конца января

    «Челси» не оставляет попыток купить полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

    Лондонский клуб готовит новое предложение, которое будет отправлено в Португалию до конца января.

    Позиция «Бенфики» неизменна – они согласны продать аргентинца только за полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 28 матчей, 4 гола и 7 ассистов.
    • Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Челси» определился с альтернативой Энцо Фернандесу
    Тренер «Бенфики» обвинил «Челси» в неуважении 1
    «Бенфика» отклонила новое предложение «Челси» по Энцо – 90 миллионов, Зиеша и 2 игроков в аренду 3
    Источник: Record

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11