«Челси» готовит новое предложение по Энцо Фернандесу. Трансфер возможен до конца января

«Челси» не оставляет попыток купить полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса.

Лондонский клуб готовит новое предложение, которое будет отправлено в Португалию до конца января.

Позиция «Бенфики» неизменна – они согласны продать аргентинца только за полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро.

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 28 матчей, 4 гола и 7 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно