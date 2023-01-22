Генсек Федерации футбола Саудовской Аравии: «Хотим видеть Месси и Роналду в одном чемпионате»

Ибрагим Алкассим, генеральный секретарь Федерации футбола Саудовской Аравии, выразил желание организации пригласить в чемпионат страны форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«На данный момент мы ничего не знаем о возможном переходе Лионеля Месси, хотя я не скрываю, что как федерация Саудовской Аравии мы хотели бы, чтобы он когда-нибудь выступал в национальной лиге.

Идея федерации всегда состоит в том, чтобы улучшать наш футбол, и, конечно, мы хотели бы снова видеть Криштиану Роналду и Месси в одной лиге, но правда в том, что сейчас мы ничего не знаем», — приводит слова Алькассима «Чемпионат» со ссылкой на Marca.

Контракт Месси предложили 2 клуба из Саудовской Аравии.

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