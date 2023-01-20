В «Динамо» не уверены, что Захарян останется в клубе до лета

Нкунку, Мудрик уже куплены, так что согласен, Захаряну на ближайшее время путь в Челси закрыт. Другое дело, что я ему желаю поскорее перейти в европейский и хороший клуб. Чего нельзя написать о большинстве завсегдатаев Бомбардира. Прям непонятно, что так злорадствовать, что переход сорвался? Добрее к молодежи надо быть, уважаемые друзья.
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника Арсена Захарана.
— Наши коллеги из Англии снова возбудились по поводу Захаряна. Есть шанс, что он уедет зимой или тема с «Челси» на сегодня закрыта?
— Возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство «Челси» на этот счет не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с «Челси» зимой не было.
— Можно с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в «Динамо»?
— Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое.
- «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
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