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    В «Динамо» не уверены, что Захарян останется в клубе до лета

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника Арсена Захарана.

    — Наши коллеги из Англии снова возбудились по поводу Захаряна. Есть шанс, что он уедет зимой или тема с «Челси» на сегодня закрыта?

    — Возбуждаются только ваши коллеги из Англии, да и не только из Англии. А вот руководство «Челси» на этот счет не возбуждается: по крайней мере, до нас такая информация на официальном уровне не доводилась. Никаких контактов с «Челси» зимой не было.

    — Можно с уверенностью сказать, что Захарян как минимум до лета останется в «Динамо»?

    — Нет, так говорить нельзя. Трансферное окно открыто, в футболе случается всякое.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +880

      SLADE2019 1 час назад

      Нкунку, Мудрик уже куплены, так что согласен, Захаряну на ближайшее время путь в Челси закрыт. Другое дело, что я ему желаю поскорее перейти в европейский и хороший клуб. Чего нельзя написать о большинстве завсегдатаев Бомбардира. Прям непонятно, что так злорадствовать, что переход сорвался? Добрее к молодежи надо быть, уважаемые друзья.

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      Рейтинг: +847

      Suvorov51 2 часа назад

      Единственный выход, для Набалдяна это переезд в Питер, вот помойка его подзакупит, но он возможно так же как Бакашка присядет на полировку лавки, а смозные из далекой страны будут играть

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      Рейтинг: +18660

      Cleaner 3 часа назад

      Дорога в Челси после перехода туда Мудрика для Захаряна ЗАКРЫТА. Тут больше нечего даже обсуждать. Вопрос закрыт.

      1
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      Рейтинг: +532

      vsolon > Cleaner 1 час назад

      да он и не открывался(вопрос)......все это понты агентов.....

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