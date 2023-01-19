Кавазашвили: «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб выиграет чемпионат России в этом сезоне.

«Если Промес не будет играть во второй части сезона, уровень команды на полголовы упадет — при нем Соболев и другие игроки раскрываются на максимум.

Вообще, шесть очков от «Зенита» — ерунда, это не отрыв даже. Надеюсь, «Спартак» с Квинси станет чемпионом в этом сезоне. Уверен, так и будет — «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть», — заявил Кавазашвили.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

«Спартак» в последний раз становился чемпионом в сезоне-2016/17.

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