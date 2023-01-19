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    Кавазашвили: «Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне»

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что московский клуб выиграет чемпионат России в этом сезоне.

    «Если Промес не будет играть во второй части сезона, уровень команды на полголовы упадет — при нем Соболев и другие игроки раскрываются на максимум.

    Вообще, шесть очков от «Зенита» — ерунда, это не отрыв даже. Надеюсь, «Спартак» с Квинси станет чемпионом в этом сезоне. Уверен, так и будет — «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, если Промес будет играть», — заявил Кавазашвили.

    • Сезон РПЛ возобновится в марте.
    • «Спартак» в последний раз становился чемпионом в сезоне-2016/17.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7515

      серега кашин 2 минуты назад

      Дедушка грузин очевидно сильно болен

      0
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      Рейтинг: +11394

      alex1951 51 минуту назад

      Анзор ,Спартак это классно?А что там - Динамо Тбилисо?
      Ты ж .вроде,грузин....

      1
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      Рейтинг: +6245

      порт 1 час назад

      Отвечаешь?

      1
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      Рейтинг: +11217

      "supermax" 1 час назад

      смело...хах

      1
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      Рейтинг: +24025

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бакланы испуганно загоготали и стали озираться по сторонам. )))

      2
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      Рейтинг: +516

      Таврида 1 час назад

      Кавазашвили возьмет в этом году Золотой мяч. Но это не точно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      АлексМак 1 час назад

      как бы не так

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