В Минцифры рассказали, сколько человек уже оформили Fan ID

Ничего, 2-3 года и все кто ходил на матчи сделают себе этот фан-айди...Ничего в нем ужасного нет.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.
По данным ведомства, так называемый «паспорт болельщика» получили 350 тысяч человек.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
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