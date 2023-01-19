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    В Минцифры рассказали, сколько человек уже оформили Fan ID

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.

    По данным ведомства, так называемый «паспорт болельщика» получили 350 тысяч человек.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Минцифры»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      Pangolin 1 час назад

      Ничего, 2-3 года и все кто ходил на матчи сделают себе этот фан-айди...Ничего в нем ужасного нет.

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      Рейтинг: +875

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Суммарная вместимость всех стадионов РПЛ - 587 345 мест.
      Великое решение очень мудрых руководителей....

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