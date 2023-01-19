В Минцифры рассказали, сколько человек уже оформили Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало новые данные по числу болельщиков, оформивших Fan ID.

По данным ведомства, так называемый «паспорт болельщика» получили 350 тысяч человек.

Fan ID начали оформлять с 4 июля.

С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

В 2023 году Fan ID будут требовать на всех стадионах РПЛ.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно