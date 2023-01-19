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    Британский журналист назвал единственное условие, при котором Захарян перейдет в «Челси»

    Журналист BBC Боб Ховард прокомментировал переход нападающего Михаила Мудрика из «Шахтера» в «Челси».

    «Мне сложно оценить трансфер Михаила Мудрика в «Челси». Да, этот парень талантлив, но он не стоит 100 миллионов. На эти деньги можно было купить его и Арсена Захаряна вместе. И сдача бы осталась.

    Честно, россиянин по некоторым характеристикам лучше украинца. Он сильнее, креативнее, у него отличная игра в пас. На перспективу это был бы отличный полузащитник для «синих». Думаю, его переход в «Челси» этим летом возможен, но только в том случае, если Захарян сменит российское гражданство на армянское.

    Мудрик и Захарян в одном клубе? Братья Боули делают настолько странные вещи, что не удивлюсь, если при нынешней политической обстановке мы увидим украинца и россиянина в одной команде.

    Новые владельцы «Челси» показывают, какие они «управленцы», соря деньгами. При Абрамовиче и Грановской таких трат не было», — сказал Ховард.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

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    Источник: Sport24

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