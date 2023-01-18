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    Кейн не собирается продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Им интересуется «Бавария»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

    По информации The Telegraph, 29-летний форвард не намерен продлевать контракт с «Тоттенхэмом», истекающий в 2024 году.

    Лондонцы постараются продать футболиста, чтобы не потерять его бесплатно. Они потребуют 100 миллионов фунтов за Кейна у любого заинтересованного клуба из АПЛ. Для команд из других стран цена будет ниже.

    Ожидается, что в ближайшее время «Бавария» сделает предложение о трансфере Кейна.

    • Кейн в «Тоттенхэме» с 2013 года.
    • В этом сезоне у Кейна 27 матчей, 17 голов.

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    Источник: The Telegraph

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