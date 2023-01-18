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  • Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Это народные виды спорта»

Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Это народные виды спорта»

18 января 2023, 15:55
10

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о популярности футбола в России.

«В России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол. Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола, это народные виды спорта.

Безусловно, у зрителей и болельщиков возникает недопонимание — почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», — сказала Резцова.

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Источник: «РБ Спорт»
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Комментарии (10)
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subbotaspartak
1674048010
Биатлон катают в 5-6 регионах, лыжи в 10-15. народные виды...
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Fialet
1674048788
Задолбало уже навязывание лыж с биатлоном на Матч ТВ. Вообще не интересно. Особенно с Губошлёпоберниевым. На днях показали женский парный бадминтон, намного интереснее, чем эти сраные биатлоны. А есть ещё настольный теннис, так раз в год показывают.
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НикКин
1674049697
Как только в вашем виде спорта появятся большие деньги как в футболе ваш вид спорта тоже будут не навидеть как и футбол
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alp
1674050165
ну да, конечно!! именно городские соревнования по биатлону могут собрать 60 000 зрителей.
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derrik2000
1674050455
Ну, если уж говорить о народных видах спорта, то самая народная игра - игра "в бутылочку". )
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nemolod
1674051416
Каждый кулик свое болото хвалит! (Русская пословица)
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mihail200606
1674052028
Ну навряд ли...просто поводов для радости больше от них))
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шахта Заполярная
1674053197
Резцова. Это тебе губашлеп сказал. Или ты тоже мозги отморозила. Какие лыжи, какой биатлон, даже рядом с футболом не стояли.
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serhio80
1674053880
А как же постельное ********* с женой , литрбол и рыбалка, охота и сбор валежника?)
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zigbert
1674068076
В который раз уже взывают к несправедливости, отталкиваясь от результатов. Но все таки с популярностью футбола трудно конкурировать другим видам спорта.
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