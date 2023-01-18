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    Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Это народные виды спорта»

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о популярности футбола в России.

    «В России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол. Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола, это народные виды спорта.

    Безусловно, у зрителей и болельщиков возникает недопонимание — почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», — сказала Резцова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6013

      subbotaspartak 2 минуты назад

      Биатлон катают в 5-6 регионах, лыжи в 10-15. народные виды...

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      Рейтинг: +260

      dragoff 11 минут назад

      Ага, а еще Россия - родина слонов… Ну вот серьезно, зачем лепить несусветную чушь? И тем более выставлять себя откровенной идиоткой, заявляя - «я уверенна»

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