Резцова: «В России биатлон и лыжи любят больше футбола. Это народные виды спорта»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о популярности футбола в России.

«В России биатлон и лыжные гонки любят больше, чем футбол. Уверена, что среди россиян эти дисциплины популярнее и любимее футбола, это народные виды спорта.

Безусловно, у зрителей и болельщиков возникает недопонимание — почему футболисты зарабатывают сильно больше всех остальных спортсменов? Это несправедливо и незаслуженно, учитывая, какие у них результаты», — сказала Резцова.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию