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    Слуцкий назвал худший стадион, который он посещал

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает домашний стадион «Монако» худшей футбольной ареной.

    «Луи II» — худший стадион в мире для просмотра футбола. Там приходят три человека, которые вышли из казино. Сидят пять фанатов с флагами. Ну это что? Нет никакой атмосферы и так продолжается бесконечно.

    Просто приходят люди, которые больше туристы. Абсолютно нефутбольная атмосфера, сам стадион с беговыми дорожками, арки, которые мне напоминают какой-нибудь стадион «Труд» где-нибудь в 50-м году в одном из городов России.

    Это просто ужас. «Луи II» — худший стадион, на котором я был», — сказал Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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    Источник: «Чемпионат»

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