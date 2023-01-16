Захарян: «История с «Челси» никак не повлияла на меня в игровом плане»

Да и сидел бы там на лавочке отдыхал, может и норм было!!!
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о несостоявшемся переходе в «Челси».
— По ходу первой части сезона было много критики в твой адрес — «сдал», «история с «Челси» плохо повлияла». Как реагировал на это?
— Да, был момент спада, но я ничего в этом критичного не вижу. Впереди сборы, нужно набрать форму и доказать всем критикам, что все хорошо.
— То есть мотивация из-за несостоявшегося перехода в «Челси» не пропала?
— Нет, в игровом плане на меня это никак не повлияло. К критике отношусь нормально.
- «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
- Лондонцы продолжают следить за Захаряном.
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