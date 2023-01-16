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    Захарян: «История с «Челси» никак не повлияла на меня в игровом плане»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о несостоявшемся переходе в «Челси».

    — По ходу первой части сезона было много критики в твой адрес — «сдал», «история с «Челси» плохо повлияла». Как реагировал на это?

    — Да, был момент спада, но я ничего в этом критичного не вижу. Впереди сборы, нужно набрать форму и доказать всем критикам, что все хорошо.

    — То есть мотивация из-за несостоявшегося перехода в «Челси» не пропала?

    — Нет, в игровом плане на меня это никак не повлияло. К критике отношусь нормально.

    • «Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.
    • Лондонцы продолжают следить за Захаряном.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1525

      Artemka444 39 минут назад

      Да и сидел бы там на лавочке отдыхал, может и норм было!!!

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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не повлияло? Ещё как повлияло! Оно и понятно: такое раз в жизни бывает. Один Мудрик, поди, в дикое смятение вогнал.

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