Захарян: «История с «Челси» никак не повлияла на меня в игровом плане»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о несостоявшемся переходе в «Челси».

— По ходу первой части сезона было много критики в твой адрес — «сдал», «история с «Челси» плохо повлияла». Как реагировал на это?

— Да, был момент спада, но я ничего в этом критичного не вижу. Впереди сборы, нужно набрать форму и доказать всем критикам, что все хорошо.

— То есть мотивация из-за несостоявшегося перехода в «Челси» не пропала?

— Нет, в игровом плане на меня это никак не повлияло. К критике отношусь нормально.

«Челси» хотел подписать Захаряна летом, но переход сорвался.

Лондонцы продолжают следить за Захаряном.

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