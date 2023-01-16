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  • Юран назвал двух самых переоцененных футболистов РПЛ. Оба играют в «Динамо»

Юран назвал двух самых переоцененных футболистов РПЛ. Оба играют в «Динамо»

16 января 2023, 18:11
5

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что Арсен Захарян и Денис Макаров – самые переоцененные игроки чемпионата России.

– Кто самый переоцененный в РПЛ?

— Захарян. У нас любят раздувать. Где-то блеснет мальчишка, и все, сразу из него звезду лепят. А я не уставал повторять: «Подождите! Отыграет стабильно хотя бы два сезона, тогда уже можно о чем-то говорить...».

Если на первых порах Захарян действительно смотрелся здорово, то вторую половину прошлого года провел невнятно. Тем удивительнее слухи об интересе «Челси». Я-то десять лет играл в Европе, знаю: когда там реально хотят футболиста, прилетают и забирают. А тут одни разговоры...

Другой динамовский полузащитник Макаров — тоже фигура переоцененная. Но уже по соотношению «цена — качество». В свое время за него девять миллионов евро «Рубину» заплатили! Заоблачная сумма!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис Захарян Арсен
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1673882684
Сейчас точно так же уши трут Пиняевым, делают из него второго Месси. Одного уже слепили - Давыдова -, только где он?
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Skull_Boy
1673884085
Вообще-то да
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eugen-han
1673891005
Захарян, если не ошибаюсь, является воспитанником самарского футбола, но сейчас же в моде чертановские и по этому наверное он оказался в Динамо, где рассмотрели талант, но в действительности по моему ничего особенного такого в нем нет. Дают аванс на перспективу? Есть неудачный пример Игнатьева И. из Краснодара. На счёт переоценки пожалуй верно сказано, так как просто хотят на нём сделать деньги, пока молодой и перспективный.
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neim
1673904820
" ... вторую половину прошлого года провел невнятно .... " Это ты ушлепок, вторую половину прошлого года провел невнятно, после того, как был уволен в очередной раз из Химок, до сих пор Бомбардир тебе работу ищет, да что-то ни как найти не может. Тебя даже Торпедо спасать не зовут, или в Челси пригласили, да ты об этом ни кому не говоришь ?
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zigbert
1673940497
Игроки неплохие но что то остановились в развитии. Макаров вообще играя за Рубин выглядел лучше. Но все в их руках и как они дальше будут продолжать играть.
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