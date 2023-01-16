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    Юран назвал двух самых переоцененных футболистов РПЛ. Оба играют в «Динамо»

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что Арсен Захарян и Денис Макаров – самые переоцененные игроки чемпионата России.

    – Кто самый переоцененный в РПЛ?

    — Захарян. У нас любят раздувать. Где-то блеснет мальчишка, и все, сразу из него звезду лепят. А я не уставал повторять: «Подождите! Отыграет стабильно хотя бы два сезона, тогда уже можно о чем-то говорить...».

    Если на первых порах Захарян действительно смотрелся здорово, то вторую половину прошлого года провел невнятно. Тем удивительнее слухи об интересе «Челси». Я-то десять лет играл в Европе, знаю: когда там реально хотят футболиста, прилетают и забирают. А тут одни разговоры...

    Другой динамовский полузащитник Макаров — тоже фигура переоцененная. Но уже по соотношению «цена — качество». В свое время за него девять миллионов евро «Рубину» заплатили! Заоблачная сумма!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +154

      eugen-han 23 секунды назад

      Захарян, если не ошибаюсь, является воспитанником самарского футбола, но сейчас же в моде чертановские и по этому наверное он оказался в Динамо, где рассмотрели талант, но в действительности по моему ничего особенного такого в нем нет. Дают аванс на перспективу? Есть неудачный пример Игнатьева И. из Краснодара. На счёт переоценки пожалуй верно сказано, так как просто хотят на нём сделать деньги, пока молодой и перспективный.

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      Рейтинг: +12837

      Алексей З 55 минут назад

      Макаров это вообще ппц, тут не поспоришь.
      Захарян неплохой игрок , ну явно не соответствует пиару , который процветает на матч-тв.
      Искусственно созданная звезда.
      С ним не прокатило ( продать наверно ), взялись за Пиняева.

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      Рейтинг: +14140

      Skull_Boy 1 час назад

      Вообще-то да

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      Рейтинг: +23988

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Сейчас точно так же уши трут Пиняевым, делают из него второго Месси. Одного уже слепили - Давыдова -, только где он?

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