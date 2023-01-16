Юран назвал двух самых переоцененных футболистов РПЛ. Оба играют в «Динамо»

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран считает, что Арсен Захарян и Денис Макаров – самые переоцененные игроки чемпионата России.

– Кто самый переоцененный в РПЛ?

— Захарян. У нас любят раздувать. Где-то блеснет мальчишка, и все, сразу из него звезду лепят. А я не уставал повторять: «Подождите! Отыграет стабильно хотя бы два сезона, тогда уже можно о чем-то говорить...».

Если на первых порах Захарян действительно смотрелся здорово, то вторую половину прошлого года провел невнятно. Тем удивительнее слухи об интересе «Челси». Я-то десять лет играл в Европе, знаю: когда там реально хотят футболиста, прилетают и забирают. А тут одни разговоры...

Другой динамовский полузащитник Макаров — тоже фигура переоцененная. Но уже по соотношению «цена — качество». В свое время за него девять миллионов евро «Рубину» заплатили! Заоблачная сумма!

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