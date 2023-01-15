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  • Нидерландский журналист: «Промес прячется в России. Ему не хватит яиц ответить за преступления»

Нидерландский журналист: «Промес прячется в России. Ему не хватит яиц ответить за преступления»

15 января 2023, 12:56
22

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс рассказал о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. На родине в отношении игрока идет уголовное производство.

«Промес как всегда отрицает свою причастность уже ко второму преступлению. Это именно тот случай, когда правительство Нидерландов может доказать причастность игрока к делу о наркотиках.

Пока Квинси официально не предъявлено обвинение, но следователи хотят допросить его в суде именно в Нидерландах, и это может привести к заключению. Промес не хочет ехать, потому что он подозревается еще и в другом деле (нанесение ножевых ранений человеку), и поэтому может попасть надолго в тюрьму.

Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», – сказал Ламмерс.

  • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
  • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (22)
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Красногорск_Фан
1673777305
А в Пидергландии еще гордятся наличием яиц?! У них же там сплошное из Роттердама в Поппенгаген. Наверно яйцы появились уже в русском переводе.
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maior-60
1673777610
Зато хватает ума.
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АЛЕКС 58
1673778214
Не поедет,обсер...ся как обычно. вот если нож в руках,или сзади по ногам и за чужие спины спрятаться,здесь он герой!
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NewLife
1673779469
"Промес, как подобает преступнику, прячется в России. " Не много ли на себя берет эта купленная погань, употребляя имя нашей страны в таком контексте ? Бомбардир, вы тоже думайте, что печатаете, а то не ровен час...
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R_a_i_n
1673782163
Европа про яйца вещает. Смешно.
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Иван Петров 1986
1673782746
А у вас в гейропе все наши воры прячутся - ну и что.
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ScarlettOgusania
1673783443
Ламмерс - провокатор, в своем глазу пусть бревно уберет по наличию преступников, скрывающихся в гей-ропе от российского правосудия, и не учит нас жить, руки коротки достать Антоху!)
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моэм
1673785485
Игрок сборной Голландии , едет играть в Россию и в открытую говорит хорошо про Россию , за это его не берут на ЧМ , поэтому есть большие сомнения в " объективности " их суда .... да и был ли мальчик ? ...раз до сих пор не могут предъявить ни одного обвинения Промесу и ничего не говорят его адвокату .
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moskowcity-petrv
1673787617
Для Европы вся Россия преступники
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бочаров
1673792323
Красава Промес пусть все лесом идут.
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