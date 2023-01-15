Нидерландский журналист: «Промес прячется в России. Ему не хватит яиц ответить за преступления»

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс рассказал о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. На родине в отношении игрока идет уголовное производство.

«Промес как всегда отрицает свою причастность уже ко второму преступлению. Это именно тот случай, когда правительство Нидерландов может доказать причастность игрока к делу о наркотиках.

Пока Квинси официально не предъявлено обвинение, но следователи хотят допросить его в суде именно в Нидерландах, и это может привести к заключению. Промес не хочет ехать, потому что он подозревается еще и в другом деле (нанесение ножевых ранений человеку), и поэтому может попасть надолго в тюрьму.

Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», – сказал Ламмерс.

Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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