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    Нидерландский журналист: «Промес прячется в России. Ему не хватит яиц ответить за преступления»

    Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс рассказал о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом. На родине в отношении игрока идет уголовное производство.

    «Промес как всегда отрицает свою причастность уже ко второму преступлению. Это именно тот случай, когда правительство Нидерландов может доказать причастность игрока к делу о наркотиках.

    Пока Квинси официально не предъявлено обвинение, но следователи хотят допросить его в суде именно в Нидерландах, и это может привести к заключению. Промес не хочет ехать, потому что он подозревается еще и в другом деле (нанесение ножевых ранений человеку), и поэтому может попасть надолго в тюрьму.

    Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», – сказал Ламмерс.

    • Не исключено, что Промес мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что футболист и его семья вложили деньги в партию кокаина весом 4 тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3978

      Иван Петров 1986 4 минуты назад

      А у вас в гейропе все наши воры прячутся - ну и что.

      0
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      Рейтинг: +174

      ПалкоВводецъ (returned) 5 минут назад

      Спартак становится соучастником преступлений Свинси Промяса. Нельзя преступников укрывать. Стыдно должно быть. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +11437

      R_a_i_n 13 минут назад

      Европа про яйца вещает. Смешно.

      0
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      Рейтинг: +572

      egor tikhonov 41 минуту назад

      какие бы яйца не были ,кому охота за решётку?))

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      Рейтинг: +16694

      NewLife 58 минут назад

      "Промес, как подобает преступнику, прячется в России. "
      Не много ли на себя берет эта купленная погань, употребляя имя нашей страны в таком контексте ?
      Бомбардир, вы тоже думайте, что печатаете, а то не ровен час...

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      Рейтинг: +2509

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Не поедет,обсер...ся как обычно. вот если нож в руках,или сзади по ногам и за чужие спины спрятаться,здесь он герой!

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      Рейтинг: +6094

      maior-60 1 час назад

      Зато хватает ума.

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      Рейтинг: +6744

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А в Пидергландии еще гордятся наличием яиц?! У них же там сплошное из Роттердама в Поппенгаген. Наверно яйцы появились уже в русском переводе.

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      Рейтинг: +1816

      jek718875 1 час назад

      Мы ждём опровержения и пресс-конференцию мистера Промеса

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