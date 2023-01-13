АПЛ. «Челси» проиграл «Фулхэму», Фелиш удалился в дебютном матче

«Челси» уступил «Фулхэму» со счетом 1:2 в перенесенном матче седьмого тура АПЛ.
Команда Грэма Поттера с 58-й минуты играла вдесятером – прямую красную карточку в дебютной встрече получил Жоау Фелиш.
«Челси» идет без побед в 2023 году и занимает десятое место в таблице лиги.
«Фулхэм» обошел «Ливерпуль» и оказался на шестой строчке в английском чемпионате.
Англия. АПЛ. 7-й тур
Голы: 1:0 – Виллиан, 25; 1:1 – Кулибали, 47; 2:1 – Винисиус, 73.
Удаление: нет – Фелиш, 58.
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Источник: «Бомбардир»