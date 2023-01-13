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    АПЛ. «Челси» проиграл «Фулхэму», Фелиш удалился в дебютном матче

    «Челси» уступил «Фулхэму» со счетом 1:2 в перенесенном матче седьмого тура АПЛ.

    Команда Грэма Поттера с 58-й минуты играла вдесятером – прямую красную карточку в дебютной встрече получил Жоау Фелиш.

    «Челси» идет без побед в 2023 году и занимает десятое место в таблице лиги.

    «Фулхэм» обошел «Ливерпуль» и оказался на шестой строчке в английском чемпионате.

    Англия. АПЛ. 7-й тур

    Фулхэм – Челси – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Виллиан, 25; 1:1 – Кулибали, 47; 2:1 – Винисиус, 73.

    Удаление: нет – Фелиш, 58.

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    Источник: «Бомбардир»

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