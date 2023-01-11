«ПСЖ» не будет устраивать перед матчем Лиги 1 церемонию в честь победы Месси на ЧМ

Руководство «ПСЖ» решило не проводить специальную церемонию чествования Лионеля Месси перед матчем 18-го тура Лиги 1 против «Анжера». Это будет первая игра аргентинца после победы на чемпионате мира-2022.
В «ПСЖ» считают достаточным, что одноклубники устроили Месси чемпионский коридор на базе.
- Матч с «Анжером» начнется в 23:00 по Москве.
- В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию.
- Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ».
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Источник: Le Parisien