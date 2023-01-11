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    «ПСЖ» не будет устраивать перед матчем Лиги 1 церемонию в честь победы Месси на ЧМ

    Руководство «ПСЖ» решило не проводить специальную церемонию чествования Лионеля Месси перед матчем 18-го тура Лиги 1 против «Анжера». Это будет первая игра аргентинца после победы на чемпионате мира-2022.

    В «ПСЖ» считают достаточным, что одноклубники устроили Месси чемпионский коридор на базе.

    • Матч с «Анжером» начнется в 23:00 по Москве.
    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию.
    • Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ».

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18645

      Cleaner 33 минуты назад

      В ПСЖ Мбаппе рулит. Он не может допустить чествования Месси!

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