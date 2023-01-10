Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «ФИФА и УЕФА совсем обнаглели, ***! Нас все должны бояться – от этого вытекает любовь!». Кавазашвили – о решениях CAS

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

    «CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА об отстранении сборной России от ЧМ-2022, так как оно было разумным для обеспечения безопасности соревнований по всему миру? Ха-ха-ха, ой, мне это нравится! Кого и от чего вы обезопасили-то?

    Апелляция клубов РПЛ тоже окончательно отклонена? Ха-ха-ха, ну совсем уже обнаглели, ***! С ними заигрывать бесполезно! Они дождались момента, когда мы им перечислили очередной денежный взнос!

    Надеяться на порядочность ФИФА и УЕФА – бесполезно. Я читал высказывания господина Миторфанова, который заявил, что мы перевили им денежный взнос и ждем скорейшего восстановления – простите меня, но это никуда не годится! Прямо как дети.

    Я не понимаю и не могу понять сотрудников наших организаций – не надо отправлять деньги на ветер, просите вернуть наши сбережения. Нас никто никуда не восстановит. Нас все должны бояться, а от этого вытекает любовь! Но нас никто не боится сейчас. Римская империя существовала столетиями, их боялся весь мир, а наша советская империя – ее тоже все боялись.

    Сейчас говорят о том, что Азиатская конфедерация не рада нам – какой же это позор! Это говорит о том, что мы зря надеемся на дружбу и уважение со стороны ФИФА и УЕФА. Возможно, президенты этих корпораций не хотят ссориться с нами, но они выполняют все решения под диктовку президентов стран», – сказал Кавазашвили.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    CAS не принял решение по апелляциям клубов РПЛ о приостановке контрактов легионеров
    Шалимов: «Решение CAS ожидаемое. Нас будут долбить до последнего, лучше перейти в Азию» 4
    Кавазашвили: «ФИФА и УЕФА – мафия! Россия создаст свою международную организацию» 26
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24952

      bset 16 минут назад

      Ахахаха. Бояться должны. Только слабые уважения добиваются через страх.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      elessar arnor > bset 8 минут назад

      дада, старый советский маразматик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6065

      maior-60 18 минут назад

      Все правильно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      elessar arnor > maior-60 8 минут назад

      империя взыграла в заднем проходе? фронт ждет тебя

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11