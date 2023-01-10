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  • «ФИФА и УЕФА совсем обнаглели, ***! Нас все должны бояться – от этого вытекает любовь!». Кавазашвили – о решениях CAS

«ФИФА и УЕФА совсем обнаглели, ***! Нас все должны бояться – от этого вытекает любовь!». Кавазашвили – о решениях CAS

10 января 2023, 22:59
5

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на решение CAS окончательно отклонить апелляции РФС и российских клубов на отстранение от международных турниров.

«CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА об отстранении сборной России от ЧМ-2022, так как оно было разумным для обеспечения безопасности соревнований по всему миру? Ха-ха-ха, ой, мне это нравится! Кого и от чего вы обезопасили-то?

Апелляция клубов РПЛ тоже окончательно отклонена? Ха-ха-ха, ну совсем уже обнаглели, ***! С ними заигрывать бесполезно! Они дождались момента, когда мы им перечислили очередной денежный взнос!

Надеяться на порядочность ФИФА и УЕФА – бесполезно. Я читал высказывания господина Миторфанова, который заявил, что мы перевили им денежный взнос и ждем скорейшего восстановления – простите меня, но это никуда не годится! Прямо как дети.

Я не понимаю и не могу понять сотрудников наших организаций – не надо отправлять деньги на ветер, просите вернуть наши сбережения. Нас никто никуда не восстановит. Нас все должны бояться, а от этого вытекает любовь! Но нас никто не боится сейчас. Римская империя существовала столетиями, их боялся весь мир, а наша советская империя – ее тоже все боялись.

Сейчас говорят о том, что Азиатская конфедерация не рада нам – какой же это позор! Это говорит о том, что мы зря надеемся на дружбу и уважение со стороны ФИФА и УЕФА. Возможно, президенты этих корпораций не хотят ссориться с нами, но они выполняют все решения под диктовку президентов стран», – сказал Кавазашвили.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (5)
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maior-60
1673381724
Все правильно.
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Dominator777
1673383646
Прочитал комменты, такое впечатление сложилось, что на "бомбардире" одни п.....сы тусуются и комментируют!!! А Дед все правильно сказал, только дебилам этого не понять!!!
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DeStar
1673388175
все правильно вам вернут 250 франков а вы вернёте 8 лямов от уефа что прилетело на днях? или дебилоид не знает об этом? бояться,так чтобы продолжали бояться не нужно было себе в рожу ссать, как бояться того кто показал на весь мир что он дно? тоже мне сравнил, римскую империю и рф после распада которая чечню все пыталась нагнуть маленькую и то не смогла, то же самое видим и сейчас.
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Axe111
1673413877
Очередной высер
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TOMSON
1673416510
Так то верно сказал. Вся система работает на страхе. Чем больше мы молчим и подчиняемся тем больше они нарушают свои собственные правила по отношению к нам. Нет игр нет взносов плюс суды на компенсацию потерянного дохода.
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