Губерниев заявил, что хочет слиться с Карасевым в «металлическом экстазе»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы выступить на одной сцене с арбитром Сергеем Карасевым.

«Я всегда говорил, что Сергей Карасев — основоположник российского блестящего и качественного судейства. Он как основоположник тяжелого метала Роб Хэлфорд, лидер знаменитой группы Judas Priest. Я горжусь, что имел и имею счастье наблюдать за работой Сергея.

Надеюсь, что мы найдем друг друга в эфире программы «Все на Матч!» и где‑нибудь на сцене, потому что такой случай упускать нельзя. Думаю, мы сольемся с ним в этом металлическом экстазе в лучших традициях Оззи Осборна и Тони Айомми», — сказал Губерниев.

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