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    Губерниев заявил, что хочет слиться с Карасевым в «металлическом экстазе»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы выступить на одной сцене с арбитром Сергеем Карасевым.

    «Я всегда говорил, что Сергей Карасев — основоположник российского блестящего и качественного судейства. Он как основоположник тяжелого метала Роб Хэлфорд, лидер знаменитой группы Judas Priest. Я горжусь, что имел и имею счастье наблюдать за работой Сергея.

    Надеюсь, что мы найдем друг друга в эфире программы «Все на Матч!» и где‑нибудь на сцене, потому что такой случай упускать нельзя. Думаю, мы сольемся с ним в этом металлическом экстазе в лучших традициях Оззи Осборна и Тони Айомми», — сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 36 минут назад

      Когда говорят, что Хэлфорд и Джудас Прист основоположники хэви метала, в мире плачут Блэк Саббат и Лед Цеппелин...

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      Рейтинг: +489

      rac531 1 час назад

      ГАЗПРОМ И ДЮКОВ СОЛИДАРНЫ с ГУБОШЛЕПОМ)

      ДИНАМО — ЗЕНИТ 12.12.2021
      «На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером.
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      Рейтинг: +3973

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Этот придурок в своем амплуа.

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