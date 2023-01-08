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    Владельцы «ПСЖ» хотят зайти в АПЛ. Уже состоялась встреча с одним из клубов

    Собственник «ПСЖ», компания Qatar Sports Investments, планирует выйти на рынок АПЛ. Катарцы хотят вложиться в один из клубов, пишет инсайдер Бен Якобс.

    Им может стать «Тоттенхэм». Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уже провел встречу с владельцем лондонцев Даниэлем Леви.

    • Шейхи владеют «ПСЖ» более 10 лет.
    • За это время команда ни разу не выиграла Лигу чемпионов.
    • У «Тоттенхэма» нет трофеев с 1984 года, когда он взял Кубок УЕФА.

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    Источник: твиттер Бена Якобса

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    Сегодня, 22:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1104

      сутулая собака и лисы 8 минут назад

      пора АПЛ выдавать квоту на 6 команд в лиге чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +416

      Ill Ich 20 минут назад

      Иудейскую (исторически) команду хотят купить у иудея Леви. Арабы! Это такой тонкий восточный юмор?

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      Рейтинг: +106

      Самайн 29 минут назад

      Во, Сити конкуренты будут. Во будет смешно, если АПЛ рвать будут, а в ЛЧ сасамбу продолжать делать обе команды.

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