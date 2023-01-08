Владельцы «ПСЖ» хотят зайти в АПЛ. Уже состоялась встреча с одним из клубов

Собственник «ПСЖ», компания Qatar Sports Investments, планирует выйти на рынок АПЛ. Катарцы хотят вложиться в один из клубов, пишет инсайдер Бен Якобс.
Им может стать «Тоттенхэм». Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уже провел встречу с владельцем лондонцев Даниэлем Леви.
- Шейхи владеют «ПСЖ» более 10 лет.
- За это время команда ни разу не выиграла Лигу чемпионов.
- У «Тоттенхэма» нет трофеев с 1984 года, когда он взял Кубок УЕФА.
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Источник: твиттер Бена Якобса