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    «Челси» никогда не предлагал за Энцо Фернандеса 120+ миллионов (Фабрицио Романо)

    Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности переговоров между «Челси» и «Бенфикой» о трансфере Энцо Фернандеса.

    Лондонский клуб никогда не предлагал за игрока 120 или 127 миллионов евро, как сообщалось ранее.

    «Челси» был готов заплатить за аргентинца 85 миллионов евро, но получил отказ.

    • Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
    • Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.
    • Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 2 часа назад

      Потом уйдет бесплатно, в какой нибудь Ювентус, Барселону уже сбитым летчиком

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