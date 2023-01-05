«Челси» никогда не предлагал за Энцо Фернандеса 120+ миллионов (Фабрицио Романо)

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности переговоров между «Челси» и «Бенфикой» о трансфере Энцо Фернандеса.

Лондонский клуб никогда не предлагал за игрока 120 или 127 миллионов евро, как сообщалось ранее.

«Челси» был готов заплатить за аргентинца 85 миллионов евро, но получил отказ.

Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.

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