«Челси» никогда не предлагал за Энцо Фернандеса 120+ миллионов (Фабрицио Романо)

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл подробности переговоров между «Челси» и «Бенфикой» о трансфере Энцо Фернандеса.
Лондонский клуб никогда не предлагал за игрока 120 или 127 миллионов евро, как сообщалось ранее.
«Челси» был готов заплатить за аргентинца 85 миллионов евро, но получил отказ.
- Рыночная стоимость Фернандеса – 55 миллионов евро.
- Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.
- Хавбек стал победителем ЧМ-2022 и лучшим молодым игроком турнира.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо