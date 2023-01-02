Гроб с телом Пеле доставили на стадион «Сантоса»

Сегодня, 2 января, стартует церемония прощания с легендарным Пеле.

Гроб с телом экс-футболиста доставили на стадион «Вила-Бельмиро», где ранее играл «Сантос».

Фанаты встретили процессию с петардами и файерами.

На стадионе гроб пробудет 24 часа, после чего его провезут по улицам города.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

В «Сантосе» форвард провел большую часть карьеры (1956-1974) и выиграл более 20 трофеев.

Пеле – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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