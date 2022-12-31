Роналду ждал предложение от «Реала» (Marca)

Нападающий Криштиану Роналду всерьез рассчитывал вернуться в «Реал».

После расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» 37-летний футболист ждал предложение от мадридского клуба, но оно так и не поступило.

Когда португалец понял, что у него нет вариантов продолжения карьеры в Европы, то дал согласие на переход в «Аль-Наср». Переговоры длились 40 дней.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

После вылета с ЧМ-2022 форвард несколько дней тренировался на базе «Реала».

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