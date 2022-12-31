100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Матери легендарного футболиста Пеле еще не сообщили о смерти сына.

Женщину зовут Селеста Арантес. Ей 100 лет.

«Мы разговариваем с мамой, но она не знает о ситуации. Она живет в своем собственном мире.

Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него».

Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», – рассказала сестра экс-нападающего Мария Люсия ду Насименту.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Экс-футболиста похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».

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