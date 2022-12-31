100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Матери легендарного футболиста Пеле еще не сообщили о смерти сына.
Женщину зовут Селеста Арантес. Ей 100 лет.
«Мы разговариваем с мамой, но она не знает о ситуации. Она живет в своем собственном мире.
Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него».
Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», – рассказала сестра экс-нападающего Мария Люсия ду Насименту.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Экс-футболиста похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».
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Источник: Mirror