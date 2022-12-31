Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    100-летняя мама Пеле до сих пор не знает о смерти сына

    Матери легендарного футболиста Пеле еще не сообщили о смерти сына.

    Женщину зовут Селеста Арантес. Ей 100 лет.

    «Мы разговариваем с мамой, но она не знает о ситуации. Она живет в своем собственном мире.

    Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: «Мы должны помолиться за него».

    Но на самом деле мама не осознает, что именно я имею в виду», – рассказала сестра экс-нападающего Мария Люсия ду Насименту.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Экс-футболиста похоронят в Вила-Бельмиро – историческом стадионе «Сантоса».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Антони вышел на матч с «Вулверхэмптоном» в майке с надписью в память о Пеле
    Флик ответил, считает ли Пеле лучшим футболистом в истории
    Министр спорта России прокомментировал смерть Пеле
    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11