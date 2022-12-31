«История, которая творится на наших глазах». «Аль-Наср» – о подписании Роналду

Можно только позавидовать болельщикам Аль-Насра.
В «Аль-Наср» прокомментировали подписание Криштиану Роналду.
«История, которая творится на наших глазах. Этот знак должен вдохновить на новые свершения не только клуб, но и лигу, нацию, а также новые поколения», – написала пресс-служба клуба.
- Роналду подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.
- Он будет зарабатывать 75 миллионов долларов за сезон.
- Криштиану перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента после разрыва контракта с «МЮ».
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