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    «История, которая творится на наших глазах». «Аль-Наср» – о подписании Роналду

    В «Аль-Наср» прокомментировали подписание Криштиану Роналду.

    «История, которая творится на наших глазах. Этот знак должен вдохновить на новые свершения не только клуб, но и лигу, нацию, а также новые поколения», – написала пресс-служба клуба.

    • Роналду подписал с клубом из Саудовской Аравии контракт на два года.
    • Он будет зарабатывать 75 миллионов долларов за сезон.
    • Криштиану перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента после разрыва контракта с «МЮ».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +23840

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Можно только позавидовать болельщикам Аль-Насра.

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