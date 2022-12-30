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Дюков убежден, что УЕФА не хочет терять Россию

30 декабря 2022, 17:10
9

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему он считает, что УЕФА не настроена прекращать сотрудничество с российским футболом.

«Мы конкретизировали за эту неделю подходы с УЕФА. И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС. Если бы у них было такое желание, они бы нас просто исключили.

Нельзя сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать.

Что касается других членов исполкома, то надо спросить у них – какой срок ожидания является приемлемым – два года, три, четыре, пять», – сказал Дюков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (9)
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eugen-han
1672410108
Очередной самообман или желание вписаться через мазохизм в ту Европу, которая будет навязывать не просто ********** во всём и везде, но и античловечный сатанизм как таковой.
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НикКин
1672410775
Уефа и Фифа нужны от России только деньги
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lNeTl
1672412143
Воду только мутят, а толку никакого, очередная "дичь" от РФС, что и следовало ожидать.
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Азбука
1672412981
Зачем им терять таких идиотов.
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сутулая собака и лисы
1672413587
иногда мне кажется, что весь этот движ происходит из-за того, что сломались механизмы попила денег. с такой точки зрения не удивительно, почему такие как дюков говорят - "я не могу больше ждать".
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nemolod
1672416981
А зачем исключать,когда взносы платятся в обе конторы,а в ответ - ПШЛИ ВОН С ТУРНИРОВ!
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САДЫЧОК
1672417685
Неужели не понимаете ?1 Этот , Дюков - держит , вас , за идиотов ! Пустозвон !
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Alec7183
1672419682
Время тянут эти уефашники чтоб азиатов подмутить против перехода, а наши опять подумали что с ними как с людьми.
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ScarlettOgusania
1672422944
"УЕФА не хочет терять Россию", потому что у России финансы не поют романсы, как у некоторых гей-ропских футбольных федераций
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