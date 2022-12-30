Дюков убежден, что УЕФА не хочет терять Россию

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему он считает, что УЕФА не настроена прекращать сотрудничество с российским футболом.

«Мы конкретизировали за эту неделю подходы с УЕФА. И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС. Если бы у них было такое желание, они бы нас просто исключили.

Нельзя сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать.

Что касается других членов исполкома, то надо спросить у них – какой срок ожидания является приемлемым – два года, три, четыре, пять», – сказал Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.

Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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