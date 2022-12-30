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    Дюков убежден, что УЕФА не хочет терять Россию

    Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему он считает, что УЕФА не настроена прекращать сотрудничество с российским футболом.

    «Мы конкретизировали за эту неделю подходы с УЕФА. И неделю назад, и полгода назад УЕФА не хотел терять РФС. Если бы у них было такое желание, они бы нас просто исключили.

    Нельзя сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать.

    Что касается других членов исполкома, то надо спросить у них – какой срок ожидания является приемлемым – два года, три, четыре, пять», – сказал Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1009

      сутулая собака и лисы 8 минут назад

      иногда мне кажется, что весь этот движ происходит из-за того, что сломались механизмы попила денег.
      с такой точки зрения не удивительно, почему такие как дюков говорят - "я не могу больше ждать".

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      Рейтинг: +503

      Азбука 18 минут назад

      Зачем им терять таких идиотов.

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      Рейтинг: +550

      lNeTl 32 минуты назад

      Воду только мутят, а толку никакого, очередная "дичь" от РФС, что и следовало ожидать.

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      Рейтинг: +24908

      bset 54 минуты назад

      Очередное "Разбаньте нас, иначе мы вот-вот уйдем. Вот уже на пороге стоим". Только идти никто никуда не хочет. Типичные чиновничьи угрозы, которые в реальные действия не выливаются. А на внутренний рынок можно рассказать, что мы ТАКИИЕЕЕ нужные, что без нас вообще весь мир загнется. Только всю нужность давно растеряли.

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      Рейтинг: +349

      НикКин 55 минут назад

      Уефа и Фифа нужны от России только деньги

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      Рейтинг: +134

      eugen-han 1 час назад

      Очередной самообман или желание вписаться через мазохизм в ту Европу, которая будет навязывать не просто ********** во всём и везде, но и античловечный сатанизм как таковой.

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