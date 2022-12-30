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    Юран прокомментировал смерть Пеле

    Бывший тренер «Химок» Сергей Юран высказался о смерти экс-форварда сборной Бразилии Пеле.

    «Ушeл великий человек и легенда. Сколько поколений прошло с тех пор, как он закончил играть, но даже сейчас он считается и будет считаться великим. К сожалению, ушeл из жизни. Его будет не хватать на чемпионатах мира. Это лицо футбола.

    К сожалению, такое неизбежно. Однако он останется на века для многих поколений великим человеком. Футбол потерял легендарного в прошлом футболиста и легендарную личность уже вне футбола. Большая утрата для Бразилии. Практически все в стране будут скорбеть. Уходит легенда», — сказал Юран.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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