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    Стало известно, когда состоится прощание с Пеле

    На 83-м году жизни скончался легендарный футболист Пеле.

    Прощание с Пеле на стадионе «Сантоса» начнется 2 января в 10 утра по местному времени и продлится сутки.

    После этого по улицам города пройдет процессия, которая направится к кладбищу. Прощание с Пеле смогут посетить все желающие.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

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    Источник: «Р-Спорт»

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