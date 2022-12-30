Стало известно, когда состоится прощание с Пеле

На 83-м году жизни скончался легендарный футболист Пеле.
Прощание с Пеле на стадионе «Сантоса» начнется 2 января в 10 утра по местному времени и продлится сутки.
После этого по улицам города пройдет процессия, которая направится к кладбищу. Прощание с Пеле смогут посетить все желающие.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие
Источник: «Р-Спорт»