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    «Умер самый божественный из футболистов». Линекер – о Пеле

    Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на смерть Пеле.

    «Пеле умер. Самый божественный из футболистов и радостный из мужчин. Он показывал игру, к уровню которой приблизились лишь немногие избранные.

    Три раза он поднял самый желанный золотой трофей в этой красивой желтой рубашке. Пусть он и ушeл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие.

    Покойся с миром, Пеле», – написал Линекер в соцсетях.

    • Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: твиттер Гари Линекера

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