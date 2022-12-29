«Умер самый божественный из футболистов». Линекер – о Пеле

Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер отреагировал на смерть Пеле.
«Пеле умер. Самый божественный из футболистов и радостный из мужчин. Он показывал игру, к уровню которой приблизились лишь немногие избранные.
Три раза он поднял самый желанный золотой трофей в этой красивой желтой рубашке. Пусть он и ушeл от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие.
Покойся с миром, Пеле», – написал Линекер в соцсетях.
- Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: твиттер Гари Линекера