Аршавин: «Дай Бог, чтобы в 2023 году закончилась СВО. В футболе многое зависит от нефутбольных событий»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от 2023 года.
– Где будете отмечать Новый год и чего от него ждете?
– Праздники проведу в Санкт-Петербурге. Дай Бог, чтобы в следующем году закончилась СВО, от этого и нужно будет отталкиваться.
Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий. Естественно, все напряжены, с таким же чувством и я готовлюсь встречать 2023-й. Очень надеюсь на перемены к лучшему.
- Россия отстранена от международных соревнований решениями ФИФА и УЕФА.
- РФС может перейти в Азию.
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Источник: «Матч ТВ»