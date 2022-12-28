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    Аршавин: «Дай Бог, чтобы в 2023 году закончилась СВО. В футболе многое зависит от нефутбольных событий»

    Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от 2023 года.

    – Где будете отмечать Новый год и чего от него ждете?

    – Праздники проведу в Санкт-Петербурге. Дай Бог, чтобы в следующем году закончилась СВО, от этого и нужно будет отталкиваться.

    Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий. Естественно, все напряжены, с таким же чувством и я готовлюсь встречать 2023-й. Очень надеюсь на перемены к лучшему.

    • Россия отстранена от международных соревнований решениями ФИФА и УЕФА.
    • РФС может перейти в Азию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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