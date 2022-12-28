Оуэн: «У «МЮ» под носом были 20 голов за сезон от одного игрока. К сожалению, этот игрок часто был на скамейке»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает ошибкой разрыв контракта с форвардом Криштиану Роналду. Это случилось в ноябре.

«У «Манчестер Юнайтед» есть проблема с голами. Эрик тен Хаг сказал, что Маркусу Рэшфорду нужно забить 20 голов за сезон.

20 голов у них были прямо под носом. К сожалению, этот футболист часто сидел на скамейке», – сказал Оуэн.

Роналду сейчас без клуба.

Вскоре игрок должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

У Роналду 5 «Золотых мячей».

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