«Юсуф любит Россию». Агент Языджи прокомментировал информацию о подготовке трансфера в «Зенит»

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, дал понять, что информация о скором трансфере в «Зенит» не соответствует действительности.

«Я уже говорил, что Юсуф любит Россию, у него остались лишь положительные эмоции. Ничего не поменялось. Но когда мы говорим о футболе, сейчас он сосредоточен на игре за турецкий «Трабзонспор». О каких-либо трансферах мы можем начать говорить только летом. Сейчас цель Юсуфа — внести свой вклад в чемпионство команды», — сказал Чебеджи.

В 1-м полугодии Языджи был в ЦСКА.

25-летний игрок стоит 15 миллионов евро.

В сезоне Суперлиги у Языджи 4 матча.

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