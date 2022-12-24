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    Ребров рассказал о проигранном Баженову споре из-за победы Аргентины на ЧМ-2022

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров проиграл спор коллеге по клубу Никите Баженову. Тот ставил на победу Аргентины на чемпионате мира-2022.

    «Мы тоже спорили — с Никитой Баженовым, двумя скаутами и Полом Эшуортом. Перед началом чемпионата мира написали свои команды на доске — кто выиграет, тому все остальные оплачивают ужин.

    Кого поведем в ресторан? Баженова, он поставил на Аргентину. После Нового года будем проставляться, угостим Никиту хорошим вкусным ужином. Он сказал: «Выберу самый дорогой ресторан и буду заказывать двойные порции!» – сказал Ребров.

    • Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию в серии пенальти.
    • «Спартак» в отпуске до января.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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